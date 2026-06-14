暑さと湿気で過ごしにくい季節になりました。芸能界も明るく楽しいニュースばかりとはいかず…。嵐が活動に幕を下ろし、「嫌いな芸能人」の名を口にしたあのは番組終了、フジテレビは今年も「27時間テレビ」の放送を断念しました。いつもの覆面メンバーが裏側を語りました。リポーターテレビ朝日のバラエティー「あのちゃんねる」で、あのの発言が大炎上したね。スポニチ本紙デスクきっかけは先月18日の放送。嫌いな芸能