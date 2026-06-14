タレントの三上悠亜（32）が14日までに自身のインスタグラムを更新。薄ピンク＆ブラウンの浴衣姿を披露した。「可愛すぎる浴衣作りました今年も@dress_sugarさんとMISTREASSのコラボで浴衣を2型作らせていただきました」と報告。薄ピンク＆ブラウンの2パターンの浴衣姿の写真をアップし「夏らしい水彩花柄の薄ピンク浴衣とガーリーにも大人っぽくも着れるブラウン浴衣どっちも被らないし花火大会の主役になれるよ@