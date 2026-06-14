中東情勢をめぐってトランプ大統領とネタニヤフ首相の間に亀裂が入っているという見方が出ている。【映像】トランプ氏がネタニヤフ氏に大激怒（実際の発言）ニュース番組『わたしとニュース』では、この両国の関係とアメリカ国内への影響について、早稲田大学の中林美恵子教授と国際政治学者の三牧聖子氏とともに深掘りした。■「私がいなければ刑務所に…」トランプ氏の警告とネタニヤフ氏の思惑アメリカのニュースサイト「