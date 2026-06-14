ビジュアル系エアバンド、ゴールデンボンバー（金爆）のギター担当で俳優の喜矢武（きゃん）豊（41）が、公開中の映画「劇場版山崎一門2〜日本統一〜」（辻裕之監督）に主演している。累計100作品超の人気配信シリーズ「日本統一」のスピンオフ映画第2弾。2022年（令4）の「日本統一53」から登場し、広域組織三代目侠和会傘下の三代目川谷組悠成会若頭の翁長照邦（おなが・てるくに）、通称テルを演じている喜矢武に、主役としての