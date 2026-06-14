MATCH 08グループB第1戦2026年6月14日 10:00キックオフ（会場：サンフランシスコベイエリア・スタジアム)カタール 1-1 スイスグループBの開幕戦となったカナダと、ボスニア・ヘルツェゴビナの一戦は互いに譲らずドロー決着。もう一つの試合はアジア王者であるカタールと、欧州予選を無敗で勝ち抜いたスイス代表が激突した。試合開始早々にスイスが最初のシュートを放ったなかで、先にチャンスを作ったのはカタール。2分にアカン