FIFAワールドカップ2026で頂点を目指す日本代表の戦いがついに幕を開ける。遠藤航の離脱に伴い、日本代表の新キャプテンに就任した板倉滉は「いよいよだなと。ここからやってやるぞという思いですね」と決意を述べた。日本代表にとって激動の数日間だった。キャプテンの遠藤航がケガの影響でチームを離脱し、自身のSNSで代表引退も表明。「これまでも長く一緒に戦ってきた仲間ですし、私がコンセプトとして掲げることをオン・