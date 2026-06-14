日本代表は13日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、試合開催都市のアメリカ・ダラスで公式練習を行った。堂安律は重要な初戦を前に、ありのままの自分をさらけ出して悲願達成を狙う。日本代表は12日の練習後にチャーター便で決戦の地・ダラス入り。遠藤航の離脱に伴い追加招集された町野修斗も現地で合流。翌日に控える重要な初戦に向けて万全の準備を進めている。2大会連続の大舞台でのプレーを間近に控えるな