ミスを報告するのが恥ずかしい。怒られたくないから黙っておきたい――そんな感情は誰にでもある。しかし著者は、仕事においてその感情を優先することが、プロとして絶対にやってはいけない行為だと言い切る。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の