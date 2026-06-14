日本代表は13日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、試合会場のダラス・スタジアム（アメリカ）で公式会見を行った。日本代表の森保一監督は会見内で新キャプテンに就任した板倉滉、追加招集となった町野修斗について言及した。遠藤航の離脱に伴い、新キャプテンを務める板倉については「これまでも長く一緒に戦ってきた仲間ですし、私がコンセプトとして掲げることをオン・ザ・ピッチでもオフ・ザ・ピッチでも理