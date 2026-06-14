◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、日本人では野茂（１９９６、２００１年）、岩隈（１５年）に次いで３人目、４度目となるノーヒットノーランまであとアウト３つに迫っていたが、９回先頭のピーターズにソロを浴びて偉業を逃した。この日は、左膝炎症のため１１日