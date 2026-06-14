◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組ブラジル―モロッコ（１３日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）史上最多６度目の優勝を狙うブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、１次リーグＣ組初戦でモロッコ（同７位）と対戦した。０―１の前半３２分、ＦＷビニシウス（Ｒマドリード）がペナルティーエリア左から右足で同点ゴールを決めた。右ふくらはぎを痛めて別メニュー調整が続く３４歳ＦＷネイマール（サントス）はベン