タレントで実業家の紗栄子（39）が13日、自身のインスタグラムを更新。人気モデルとの仲良しショットを公開した。「今日の @nasufarmvillage はとーってもいいお天気でした」としつつ「そんな牧場日和な日に、ヨンアちゃんが遊びに来てくれました」とモデルのヨンアとのツーショットを披露した。「@youn1029（ヨンア） はいつ会っても本当にチャーミングで美しい人」とつづった。この投稿に、ヨンアは「幸せすぎたよまた