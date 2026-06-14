フランスで31年ぶりとなる大相撲パリ公演が始まりました。初日のトーナメントでは決勝戦が大関対決となり、会場は大歓声に包まれました。13日、大相撲パリ公演が開幕し、幕内力士たちが真剣勝負を繰り広げました。公演が始まる直前には、横綱・豊昇龍や大の里をはじめとする力士らが一堂に会して、記念撮影。会場前のグッズショップも大盛況でした。グッズを購入した人「好きな力士は安青錦。あとはもちろん豊昇龍ですね。本当に楽