「ホワイトソックス−ドジャース」（１３日、シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は九回先頭にソロを浴びノーヒットノーランを逃した。九回途中で降板となったが、敵地もスタンディングオベーションで祝福。ベンチに戻るとロバーツ監督らからハグで祝福された。八回２死からベッツがゴロをはじく失策で完全試合も逃していた。山本は初回から圧巻の投球を展開した。大谷の先頭アーチなどで３点の援護を受けた初回は先頭アント