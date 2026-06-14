給料が上がった。ボーナスが入った。それでもなぜか、満たされた感じがしない――そんな経験をしたことはないか。哲学者ショーペンハウアーは、富そのものではなく「富の使い方」に、幸福との分岐点があると言う。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを