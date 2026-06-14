年金を65歳から受け取り、「早めにもらっておいてよかった」と感じている人は少なくありません。一方で、世間では年金の繰下げ受給がよいと言われることがあります。繰下げ受給は、年金をすぐ受け取らずに遅らせることで、将来の年金額を増やせる制度です。 ただし、誰にとっても正解というわけではありません。生活費、健康状態、貯蓄、働き方によって、早めに受け取るほうが合う人もいます。 繰下げ受給がよいと