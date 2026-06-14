定年後、妻を扶養に入れたままにできると思っていました。役所で「国民健康保険には扶養がありません」と言われてビックリ…夫婦2人分払うのでしょうか？ 会社員時代は、妻を健康保険の扶養に入れていた人も多いでしょう。その感覚のまま定年後を迎えると、役所で「国民健康保険には扶養がありません」と言われて驚くかもしれません。 国民健康保険では、会社の健康保険のように、扶養家族だから保険料がかからない