北中米ワールドカップ（W杯）グループA第1節でチェコを2-1で破り、16年ぶりとなるW杯初戦勝利を挙げた韓国代表。この歴史的白星の立役者となったのが、途中出場から劇的な逆転ゴールを決めたFWオ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）だ。1-1で迎えた後半24分、主将のソン・フンミンに代わってピッチに投入されると、同35分にファン・インボムのクロスから値千金の勝ち越し弾を突き刺した。【関連記事】「熱が38度まであった」韓国を逆転勝