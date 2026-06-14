メ～テレ（名古屋テレビ） 2026年06月14日午前07時13分ごろ、岐阜県美濃東部を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 岐阜県内では最大震度1の揺れが観測されています。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ２．５と推定されます。 岐阜県 【震度1】 八百津町 提供：ウェザーニューズ