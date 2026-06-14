ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、チェウォンがダークな一面を披露した。去る6月13日、チェウォンは自身のインスタグラムを更新。【写真】チェウォン、丸開けタイトミニワンピ姿キャプションには何も綴らず、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、LE SSERAFIMがガールズグループILLIT、KATSEYEとともにリリースしたコラボ曲『ICONIC BY MISTAKE』のミュージックビデオの撮影現場での様子である。チェウォンは、活動休