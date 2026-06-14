ネスレ日本の代表取締役社長兼CEOを6年間務めた深谷龍彦氏が、6月30日付で退任する。2020年4月の就任直後には新型コロナウイルスの感染が拡大し、その後も物価上昇やデジタル・AIの浸透、気候変動など、食品企業を取り巻く環境は大きく変わった。深谷氏は、こうした変化の中で国内事業を立て直し、価格改定を含む収益構造の改善を進めながら、「量」の拡大を重視する経営から、付加価値で選ばれる経営への転換を図った。深谷氏は退