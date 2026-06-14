今日14日は、昨日13日よりも傘の必要な所が増えるでしょう。午前中は日が差していても、午後は曇りや雨となりそうです。最高気温は全国的に平年並みか高く、日本海側を中心に所々で30℃以上の真夏日となるでしょう。熱中症対策が欠かせません。西から雨雲広がる晴れマークのエリアも午後は所々で雨今日14日(日)は、晴れをもたらす高気圧の力が弱まってきます。また、南西諸島付近には梅雨前線が停滞し、活動が次第に活発になるで