人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ブラック・コスチューム姿を披露した。「オープンからたくさんの方に会いにきてもらえて嬉しかったぁー午後もよろしくお願いします」、「予定にないトークタイム盛り込みすぎて撮影タイムより喋ってた明日もよろしくお願いします！」と、愛知県小牧市のGRGarage小牧店のイベントの黒コスチューム姿の写真をアップした。