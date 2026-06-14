オランダ戦に向けた最終調整を終え、取材に応じる長友＝ダラス（共同）【ダラス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表は13日、ダラスで大半を非公開として14日（日本時間15日）のオランダとの1次リーグF組初戦に向けて最終調整した。12日夜には選手だけでミーティングを行い、W杯に臨む心構えを共有した。5大会連続選出の長友（FC東京）は「みんな、最後（のW杯）だと思って戦わないといけない