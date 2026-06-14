コスプレイヤーのえなこが11日、自身のインスタグラムを更新。「コミケ用の写真集撮影、もう始めてます」と明かし、デニム風の夏らしいビキニスタイルを披露した。【写真】「最高です」デニム風の夏ビキニスタイルで美バストまぶしいえなこえなこは、準備が順調に進んでいることを伝えつつ「今回もカワイイ衣装だったり夏っぽい作品だったり気合い入れて作ってるので楽しみにしててねー！」とファンに向けて呼びかけ、キュート