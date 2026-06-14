お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が13日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ、日本代表の初戦であるオランダ戦生観戦予定であることを明かした。「ワールドカップ！オランダ戦！応援行ってきますー！」とつづり、1枚の写真を投稿した。写真は飛行機前でのショットになっている。この投稿に、ファンからは「いってらっしゃい」「ここ最近で1番かっこいい写真」「わーーーーーっ！いいなぁ」