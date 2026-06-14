「ホワイトソックス１−７ドジャース」（１３日、シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は８回２死で完全投球がストップした。八回２死からベッツがゴロをはじく失策を犯して、初めてのランナーを許した。それでも山本は次打者を二ゴロに打ち取ると、颯爽とベンチへ。ベッツと目が合うと笑顔を見せる余裕を見せた。九回先頭に右越えソロを浴びてノーヒットノーランも逃したが７勝目を挙げた。山本は初回から圧巻の投球を展