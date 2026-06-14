ただのメモのはずが、夫婦の空気を変えてしまった夫婦の不信感は、決定的な証拠よりも、むしろ曖昧な違和感から始まることがあります。確証はない。それでも、一度見てしまったものが頭から離れず、日常の見え方まで変わってしまう。神奈川県在住のBさん（40代）は、夫のスマホに残されたあるメモをきっかけに、そんな葛藤を抱えることになりました。【漫画】夫のスマホに妻の知らないデートコース…頻繁な「出張」が怪しく思えて