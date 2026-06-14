2026年6月12日、中国メディアの環球網は中国産抹茶が世界で人気を集めている理由について分析する記事を掲載した。中国茶葉流通協会が5月末に発表した「2026年中国抹茶産業発展報告」によると、25年の中国の抹茶生産量は1万2000トンを突破し、世界生産量の約7割を占めた。過去5年の年平均成長率は28．67％に達した。抹茶生産が盛んな浙江省や貴州省などでは国際市場の供給不足を好機と捉え、高度な加工技術や品質向上を進めてきた