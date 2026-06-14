航続670kmのFWDと342馬力のAWDを設定レクサスは2026年6月11日、8代目となる新型ミドルサイズセダン「ES」を発表し、発売を開始しました。この新型ESには、HEV（ハイブリッド）モデルに加え、BEV（電気自動車）モデルがラインナップされています。ESは1989年のレクサス創設時からブランドを支え続けてきた中核車種のひとつで、日本国内においては約8年ぶりの全面刷新となります。【画像】超カッコイイ！ これがレクサス新型「“