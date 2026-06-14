歴史的な快挙だ。現地６月13日に開催された北中米ワールドカップのグループＢ第１節のカタール対スイス。17分に先制を許したカタールだったが、90＋４分に相手のオウンゴールで追いつく。１−１のドローに持ち込んだカタールが、貴重な１ポイントを獲得。これが同国史上初めてのＷ杯での勝点だ。試合後のフラッシュインタビューで、GKのマフムード・アブナダは「私一人だけではなく、皆が貢献した」と振り返る。「コーチン