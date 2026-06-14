日本代表に激震が走ったのが、北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦まであと３日となった現地６月11日。主将の遠藤航が怪我のために離脱したのだ。新キャプテンには板倉滉が任命され、FW町野修斗が追加招集された。今年２月に左足リスフラン靭帯断裂の重傷を負った遠藤は、５月31日のアイスランド戦で実戦復帰を果たしたが、左足に違和感を覚えて前半のみで交代。モンテレイでの事前合宿では別メニューが続いていた。ベース