ワールドカップ取材のため、アメリカに来ているが、その第一歩を踏み入れたのはアメリカ第３の都市、シカゴ。シカゴ経由でダラスへと飛ぶ旅程になっていたからである。言うまでもないが、シカゴは今大会の開催都市にはなっていない。だからだろうか、空港に降り立っても、大会スポンサーの企業広告こそ見かけるものの、ワールドカップムード一色、などという雰囲気には程遠く、何も知らずにやってくれば、この国でワールドカ