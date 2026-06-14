スポーツ専門局「ESPN」電子版がアトランタ・ブレーブスが13日（日本時間14日）、先発右腕スペンサー・ストライダー（27）を15日間の負傷者リスト（IL）に登録したことについて報じている。ストライダーは12日のメッツ戦で、右肩と右肘の張りを訴えて途中降板。3回を投げ、6安打、今季ワーストの7失点、3本塁打を浴びた上、登板終盤には球速の明らかな低下も見られた。4回に入って1人目の打者を迎えたところでマウンドを降りた