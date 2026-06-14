◇W杯北中米大会1次リーグB組カタール 1―1 スイス（2026年6月13日サンフランシスコ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグB組のスイス―カタールがサンフランシスコ・ベイエリア競技場（リーバイス・スタジアム）で行われ、1―1（前半0―1）で引き分けた。過去3大会連続16強のスイスが前半17分にPKで先制も、元スペイン代表指揮官のロペテギ監督率いるカタールが後半に押し返し、アディショナルタイムの後半49分に35歳の