「ホワイトソックス−ドジャース」（１３日、シカゴ）ドジャースの山本由伸投手は８回２死で完全投球がストップした。八回２死からベッツがゴロをはじく失策で初めてのランナーを許した。山本は初回から圧巻の投球を展開した。大谷の先頭アーチなどで３点の援護を受けた初回は先頭アントナッチを１５５キロ直球で空振り三振。続くバルガスへの２球目には今季最速１５８・２キロをマークするなど、１１球で３人を片づけた。