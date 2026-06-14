「ホワイトソックス−ドジャース」（１３日、シカゴ）ドジャースの山本由伸投手が７回まで完全投球を継続した。打順が３巡目に入り、１番打者から始まった七回。先頭のアントナッチは３球で追い込み、５球目の外角低めへのスプリットで７個目の三振を奪った。続くバルガスも３球で追い込むと、外角への１５７キロで一旦は見逃し三振の判定。しかし、ＡＢＳチャレンジでボールに覆ったが左翼へのライナーとなった。ベニンテン