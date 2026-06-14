住宅は価格高騰で手が届かなくなり、通勤電車は満員―。人口を1千万人までに制限することの是非を問う国民投票の背景には、移民流入により増え続ける人口がもたらすスイス社会のひずみがある。最大都市チューリヒ近郊のキルヒベルク。美しい湖に面し、チューリヒにも電車で15分ほどと、生活環境と利便性を兼ね備えた場所だ。6月初旬に訪れると、各地で住宅建設の工事が行われていた。「素晴らしい場所だけど、家賃が高くなり