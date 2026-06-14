カタール―スイス試合終了間際、フーヒ（右下）が同点ゴールを決め、大喜びのカタールイレブン＝サンフランシスコ（AP＝共同）カタールが序盤から守備に追われる中、最少失点で耐えて終盤に追い付いた。0―1で迎えた後半追加タイム、アハメドの左クロスにフーヒが飛び込んで相手のオウンゴールを誘った。スイスは前半17分にエンボロがPKを冷静に決めて先制。その後もボールを保持し、再三ゴールに迫ったが決定力を欠いて追加点