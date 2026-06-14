乃木坂46の金川紗耶が、6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』の先行カット第7弾を公開した。今回解禁されたのは、パステルカラーのランジェリーをまとったキュートな1枚だ。【写真】金川紗耶、美ヒップあらわなバックショット公開されたカットでは、フルーツを手に窓の外を見つめる金川の横顔が印象的。ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが、柔らかく乙女チックな雰囲気を演出している。