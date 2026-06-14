◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦に先発し、８回を終えて許した走者は失策による１人だけとノーヒットノーランまであと１イニングとなった。この日は、左膝炎症のため１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で途中交代し、前日１２日（同１３日）の敵地・ホワイトソックス