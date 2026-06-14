【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。＊＊＊負傷離脱した遠藤航（リバプール）の代わりに招集されたＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）も合流した１２日夜。２６人がそろったことで、新主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）の提案で、選手ミーティングが開かれた。