【モデルプレス＝2026/06/14】フリーアナウンサーの森香澄が6月13日、国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場した。【写真】30歳フリーアナ、美肌際立つ◆森香澄、赤→白で印象ガラリPremiere Ceremonyの司会を務めていた森はシルバーの花柄が可愛らしいワンショルダードレスに身を包んだ。Premiere Ceremony時の真っ赤なドレスとは雰囲気を変え、洗練された印象を与えてい