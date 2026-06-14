国民投票で人口制限への賛成を訴える掲示＝5月、スイス・グラールス（ロイター＝共同）【ジュネーブ共同】スイスで14日、人口を1千万人までに制限することの是非を問う国民投票が実施される。欧州諸国などから移民の流入が続く中、最大政党の右派国民党が流入抑制を狙って提案。国内で賛否は二分され、世論調査では反対派がやや優勢なものの情勢は流動的だ。投票結果は14日中に判明の見込み。スイスの現在の人口は約910万人で