北中米ワールドカップを戦う日本代表の森保一監督が13日、グループリーグ初戦オランダ戦(14日・ダラス)の前日記者会見に出席し、左足首の負傷でチームを離脱したMF遠藤航に代わる追加招集選手としてFW町野修斗(ボルシアMG)を選んだ経緯を説明した。第2次森保ジャパンでキャプテンを務めていた遠藤は今月11日、左足首負傷のためベースキャンプ地のナッシュビルでチームを離脱。遠藤に代わる追加招集には町野が選ばれ、前回カタ