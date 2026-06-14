北中米ワールドカップのグループリーグ初戦となるオランダ戦を翌日に控え、日本代表の森保一監督が現地時間13日午後(日本時間14日午前)、ダラススタジアムで公式会見に出席した。注目のオランダ戦のスタメンについて「メンバーについては、最終的には明日の朝の状況を見て決めることになる」としながらも、「これまでの準備期間の中で、おおよその先発ということでオランダ戦に向けて戦術の確認はしている。かつ、だれが出ても