北中米ワールドカップを戦う日本代表の森保一監督が13日、グループリーグ初戦オランダ戦(14日・ダラス)の前日記者会見に出席し、左足首の負傷でチームを離脱したMF遠藤航(リバプール)について「私自身が最終的に判断させてもらった」と述べ、壇上で異例の謝罪を行った。第2次森保ジャパンでキャプテンを務めていた遠藤は今年2月に左足首の手術を受け、リバプールで実戦復帰しないままW杯メンバーに選出。5月31日のアイスランド