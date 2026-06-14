北中米ワールドカップを戦う日本代表の森保一監督が13日、グループリーグ初戦オランダ戦(14日・ダラス)の前日記者会見に出席し、左足首の負傷でチームを離脱したMF遠藤航に代わるキャプテンとしてDF板倉滉(アヤックス)を任命した経緯を説明した。第2次森保ジャパンでキャプテンを務めていた遠藤は今月11日、左足首負傷のためチームを離脱。同日から板倉がチームキャプテンに就任していた。森保監督と板倉は2021年の東京五輪