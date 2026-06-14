福島県で遠征中の高校生らが死傷したバス事故から１か月。北海道内でも部活動の移動にレンタカーを使用している実態が明らかになりました。安全性と部活動をどう両立させるのかー苦悩する教育現場を取材しました。 バス業者に頼むと１０万円…教員の運転で“費用５０００円”に バスの点検を始めたのは、札幌山の手高校・野球部の山田勇教諭です。（山田勇教諭）「きょうは練習試合に恵庭市まで行って生徒を降