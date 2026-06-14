本日6月14日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストにMEGUMI、小峠英二、狩野英孝が登場！一体3人の関係は？謎多き異色トリオの登場にスタジオがざわつく中、SixTONESと初共演のMEGUMIがジェシーとの意外な接点を明かすと、小峠もジェシーのトンデモ行動を暴露して「異常だよ！」と大笑い。本人たちも「二度とこの3人でそろうことはない」と断言する激レアトリオが、新企画の推測ゲームでSixTONES